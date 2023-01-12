В онкоотделении челябинской поликлиники отказались принимать пациента, приехавшего по направлению

В онкоотделении ГКБ №1 в Челябинске разразился «территориальный» скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в приеме было отказано пожилому жителю Копейска, приехавшему в лечебное учреждение с медицинским направлением.

Как рассказал сын копейчанина, приезжали в больницу они два дня подряд. Однако в первый день выяснилось, что пациент опоздал: мужчины приехали в 12:00, а именно до этого часа работает регистратура онкологического отделения.

Сверившись с расписанием работы регистратуры, на следующий день решили подойти пораньше – к самому открытию, к 8:00. Но по прибытии уткнулись в запертое окошко регистрационного отдела. «Регистратура работает с 8 утра (так написано в объявлении). По факту время 8:25, внутри никого нет, – рассказывает 31-й канал. – В очереди уже человек 10, все пришли заранее. Потому что работает эта регистратура всего 4 часа в день. Заведующей в этот момент на месте тоже не оказалось».

Как выяснилось, сотрудник не смог вовремя приехать на работу. Когда медики все-таки появились, эмоции взяли верх, упреки посыпались и на припозднившегося работника. Пообщались копейчане и с заведующей отделением. Но здесь их и вовсе огорошили: пожилого мужчину отказались принимать. Как объяснили приехавшим на прием, с начала года пациентов из Копейска здесь не обслуживают, так как его территорию «открепили» от зоны ответственности медицинского учреждения. И пациенту предложили ехать обратно в Копейск.

На вопрос: а как же направление, ведь выдано оно было на прием именно в ГКБ №1 Челябинска? – администраторы лишь непреклонно развели руками.

Отметим, попасть к онкологу в челябинских поликлиниках непросто – очередь зачастую расписана на месяц вперед. Между тем, заболевания этой категории необходимо начинать лечить как можно раньше и постоянно контролировать процесс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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