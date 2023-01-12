Южному Уралу предрекли беспрецедентный экономический кризис

Экономике Челябинской области угрожает кризис «нового типа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году Южный Урал вступил в период экономического кризиса, не имеющего аналогов в новейшей истории. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев.

Исходя из того, что резкий рост инфляции свидетельствует о проявлении серьезных проблем в экономике, исследователь выделяет три периода кризисной динамики с началом соответственно в 2008, 2013 и 2022 годах.

При этом сценарии развития этих трех этапов различны. Так, период после 2008 года можно отнести преимущественно к типу «V» – с быстрым, хотя и не полным восстановлением в течение года. Кризис, начавшийся в 2013 году, экономист относит к типу «L», с более длительным «выравниванием» трендов за 3 – 4 года. В 2022 году Южный Урал, как и вся страна, столкнулся с процессом комбинированного типа «V-–>L».

«Социально-экономическая ситуация в течение 2022 года в Челябинской области отличается крайней изменчивостью. Невиданный прежде взлет доходов бизнеса годом ранее (связанный с активизацией глобальных рынков в 2021 году после коронакризиса), быстро сменился резким обвалом доходов в условиях санкционных ограничений», – отмечает Сергей Гордеев.

Конечно, предшествующий взлет во многом смягчил глубину падения, соглашается эксперт. Но сохранение внешних ограничений не позволяет рассчитывать на быстрый восстановительный рост, считает он.

«В данном случае после резкого спада, характерного для сценария «V», неизбежна структурная перестройка экономики и логистики, что однозначно говорит как не только о наиболее вероятном, но и как уже наблюдаемом, о сценарии «L», – рассуждает экономист. – В реальности мы получаем составной трансформирующийся сценарий с долгосрочными последствиями структурного кризиса. Причем, отдельные отраслевые составляющие общей траектории могут существенно различаться, а временной прогноз составляющей «L» крайне затруднителен».

При ограниченности рынка инвестиций, продолжительность периода «выравнивания трендов L», в сравнении с прежде наблюдаемым (с 2014 по 2017 год), может увеличиться в разы, не исключает г-н Гордеев.

«Такая, не имеющая аналогов в новейшей истории, «кризисная двойственность» и непредсказуемость существенно усложняет антикризисную социально-экономическую политику, – говорит эксперт. – Многие прежние «шаблонные» решения антикризисной стабилизации в подобной ситуации будут малорезультативны, а в ряде случаев даже разрушительны из-за роста несбалансированности динамики и непредсказуемости дальнейших событий».

Между тем, экономический блок правительства Челябинской области пока склонен, скорее, приукрашивать ситуацию. Так, Сергей Гордеев напомнил, что в разработанном чиновниками прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на 2023 и последующие 2024-2025 годы в качестве базового сценария рассматривается уверенный рост валового регионального продукта (+2,0%) и промышленного производства (+1,9%) уже в наступившем 2023 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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