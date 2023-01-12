«Металлург» упустил победу в заключительном матче домашней серии

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил «Адмиралу» из Владивостока по буллитам – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался матч удачно для хозяев, и на 14-й минуте встречи Максим Карпов с передач Николая Голдобина и Коди Керрана открыл счет – 1:0 в пользу «Магнитки».

После этого голевая пауза затянулась на два периода. Лишь на 55-й минуте матча болельщики увидели следующую заброшенную шайбу. Впрочем, магнитогорцев она не обрадовала: «адмиралец» Павел Шэн сравнял счет – 1:1.

Соперничество перешло сначала в овертайм, а затем – и в серию буллитов. Штрафные броски более точно исполнили гости, и «Адмирал» впервые в сезоне одержал победу над «Металлургом» – 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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