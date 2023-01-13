Общественники назвали самые замерзающие муниципалитеты Челябинской области

Активисты выяснили, власти каких территорий до сих пор не решили проблемы с теплом для жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, 8 муниципалитетов Южного Урала стали рекордсменами по числу жалоб на отопление.

«Челябинск, Копейск, Сатка, Миасс, Каслинский, Верхнеуральский, Нагайбакский районы и Чебаркуль – муниципалитеты, которые этой зимой возглавили наш антирейтинг «С теплом – труба», – рассказали в общественной организации. – Мы внесли все жалобы в реестр и направили его в прокуратуру».

Среди самых вопиющих нарушений, от которых «мороз по коже», случай в Челябинске, где в поликлинике на улице Мамина ребенок не смог пройти ЭКГ из-за холода. По словам родителей, в процедурной «шторы стоят колом».

В поселке Балканы Нагайбакского района в здании почты всего 4 градуса выше нуля. Сотрудники работают в варежках и валенках. Из-за холода застывают калькуляторы и компьютер, люди не могут оплатить коммунальные счета.

«В Сатке дом на улице Куйбышева, похоже, внесен в черный список местной управляющей компании. Заявки на визит слесарей сюда игнорируются. Одна из жительниц за свой счет промывала трубы, пытаясь вернуть в них тепло. Не помогло», – рассказил еще об одной вопиющей истории общественники.

Активисты ждут новых обращений о проблемах продолжающегося отопительного сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»