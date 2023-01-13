В Златоусте учеников начальной школы перевели учиться в холодное помещение

Учеников младших классов одной из школ Златоуста выгнали из кабинетов, отремонтированных с привлечением средств их родителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о масштабном переселении приняли после того, как руководство образовательного учреждения было вынуждено освободить одно из зданий школы. Об этом родители школьников рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Дело в том, что школа 27 и школа 5 – филиалы школы 21, которая находится в аварийном состоянии, – рассказали южноуральцы. – И учеников школы 21 переводят в 27, где учатся лишь начальные классы. А наших деток с 1 по 4 класс, переводят в 5 школу, где абсолютно не хватает кабинетов, и наши дети должны обучаться в библиотеке данного учреждения, которому самому необходим ремонт. Кабинеты в ужасном состоянии, холодно и нет доски».

Златоустовцы просят региональные власти разобраться в ситуации. «Родители очень много денег своих и сил вложили в ремонт кабинетов 27 школы, а наших детей просто переводят в место, где нет условий для обучения», – возмущается автор поста.

В мэрии Златоуста видят дело иначе. «Сейчас специализированной организацией проводится экспертиза состояния здания школы №21, по результатам которой будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Учебный процесс будет организован в двух зданиях, находящихся в шаговой доступности и являющихся структурными подразделениями этой школы. Помещения там отремонтированы, соответствуют нормами СанПиН и оснащены всем необходимым учебным оборудованием», – заявляют чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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