Метели задержатся на Южном Урале на все выходные

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 20 часов пятницы, 13 января, до 20 часов 15 января погодные условия в регионе продолжают оставаться неблагоприятными из-за усиления ветра до 18-20 метров в секунду и образования на дорогах снежных заносов.

Подрядчики усилят работу по патрульной снегоочистке проезжей части и обочин от снежных отложений. В круглосуточном режиме будет проводиться патрулирование сети автомобильных дорог в регионе.

Телефон круглосуточной диспетчерской миндортранса (351) 237-88-92, Вайбер – 8-902-868-50-81.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»