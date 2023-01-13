Метели задержатся на Южном Урале на все выходные

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 20 часов пятницы, 13 января, до 20 часов 15 января погодные условия в регионе продолжают оставаться неблагоприятными из-за усиления ветра до 18-20 метров в секунду и образования на дорогах снежных заносов.
Подрядчики усилят работу по патрульной снегоочистке проезжей части и обочин от снежных отложений. В круглосуточном режиме будет проводиться патрулирование сети автомобильных дорог в регионе.
Телефон круглосуточной диспетчерской миндортранса (351) 237-88-92, Вайбер – 8-902-868-50-81.
Челябинск, Виктор Елисеев
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