В Челябинской областной больнице решили купить иномарку за 7,6 миллиона рублей

Челябинская областная клиническая больница объявила закупку автомобиля на миллионы рублей, но потом передумала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая закупка была размещена на портале Госзакупки.

Согласно объявлению, Челябинская областная клиническая больница планировала приобрести Toyota Camry Safety или аналогичный автомобиль с бензиновым двигателем объемом 2 – 2,5 кубических метра и мощностью 200 – 250 лошадиных сил. Год выпуска – не ранее 2021 года. Максимальная скорость не менее 210 и не более 250 километров в час. Автоматическая коробка передач. Машина должна быть обеспечена системой климат-контроля, обогревом сидений, зеркал и лобового стекла.

Потратить на покупку планировалось 7,6 миллиона рублей.

Машина предназначалась для главного врача больницы, для разъездов по области. На приобретение учреждение планировало направить не бюджетные деньги, а средства, заработанные при оказании платных услуг.

Впрочем, после того, как информацией заинтересовались СМИ, на Госзакупках появилась информация, что лот снят. В больнице объяснили это некорректным отражением цены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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