«Аркаиму» сменили название

Власти изменили статус заповедника «Аркаим».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в 2023 году историко-культурный заповедник «Аркаим» преобразовали в историко-археологический музей-заповедник. Распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

Напомним, первоначально (с 1994 по 2007 годы) Аркаим имел статус регионального специализированного центра. В 2008 году он стал историко-культурным заповедником областного значения.

«Дело в том, что тогда формулировки «музей-заповедник» не было. Хотя музейной деятельностью мы занимаемся давно: на территории заповедника работает музей, мы проводим выездные выставки по области и не только, на данный момент музейные фонды насчитывают порядка 15 тысяч предметов. Нам пришлось провести достаточно большую работу – зарегистрировать учреждение в Реестре музеев и внести музейные предметы в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, изучить актуальные правовые документы, разработать концепцию развития музея-заповедника. Минувшим летом, наконец, подали заявку в правительство области, которая была удовлетворена», – рассказал директор заповедника Валерий Волик.

По словам руководителя в работе учреждения мало что изменится – документ просто закрепляет деятельность заповедника в правовом поле. Основной проблемой станет приведение в соответствие с нововведением официальных документов. Сейчас ведется работа по внесению изменений в Устав учреждения, корректировка документации, переиздание печатной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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