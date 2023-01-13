Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске

Челябинск в четвертый раз в новейшей истории примет чемпионат России по фигурному катанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган озвучил решение президиума ФФКР о месте и времени чемпионата сезона 2023-24 годов.

Главное состязание фигуристов России состоитсяв Челябинске в декабре 2023 года. По словам Когана, ориентировочные сроки проведения – 20-24 декабря.

Предыдущий чемпионат России прошел в Красноярске 22-24 декабря прошлого года.

В постсоветской истории Челябинск в четвертый раз будет принимать российское первенство фигуристов. Ранее город становился столицей чемпионата в сезонах 1992-93, 2016-17 и 2020-21 годов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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