В новогодние праздники в России больше покупали алкоголь, чем продукты

Во время январских каникул россияне решилиотдохнуть от готовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в период с 31 декабря по 8 января онлайн-спрос на еду и продукты питания уменьшился на 8% по сравнению неделей в середине ноября. Об этом со ссылкой на данные Price.ru пишет телеграм-канал «Свободная касса».

Так, интерес покупателей к фруктам снизился на 16%. Далее следуют рыба (-23%), мясо (-28%), ингредиенты для выпечки (-28%) и овощи (-34%).

Зато спрос на пиццу практически не изменился (-2%). А заказы пельменей и вареников и вовсе выросли на 16%.

С другой стороны, россияне активно закупались бокалами и фужерами (+34%), приобретали штопоры и аксессуары для напитков (+15).

Существенно вырос спрос на алкоголь. Наибольший прирост показали игристые вина – шампанское (+261%), просекко (+255%), ламбруско (+278%), асти (+147%).

Онлайн-спрос на крепкий алкоголь прибавил вдвое: виски – на 110%, ром – на 96%, джин – на 92%, бренди – на 117%. Несколько отстали коньяк и водка, но и к ним интерес в онлайне вырос на 81% и 74% соответственно.

Авторы канала напоминают, что онлайн-продажи алкоголя с доставкой в России сейчас запрещены. Речь идет о заказах спиртных напитков с самовывозом. Но даже это не повлияло на показатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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