«Трактор» продлил гостевую победную серию

Челябинский «Трактор» в Москве одолел «Спартак» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи оказался безголевым. А во втором челябинцы открыли счет.

На 24-й минуте Андрей Стась в одиночку прорвался в зону хозяев и точно пробил в правый нижний угол – 1:0. Но на 35-й минуте встречи гости остаются в меньшинстве, и Матвей Заседа сравнивает счет через 11 секунд после удаления Никиты Сошникова – 1:1.

Еще через две с половиной минуты все тот же Матвей Заседа доказывает, что «Спартак» может забивать и в меньшинстве, выводя хозяев вперед – 2:1. Но период заканчивается ничьей: на исходе 38-й минуты матча Антон Бурдасов сравнивает счет – 2:2.

Начало третьего периода остается за челябинцами: на 41-й минуте встречи Максим Шабанов выводит черно-белых вперед – 3:2. После этого «Трактор» продолжил атаковать, и на 44-й минуте матча Никита Тертышный прорвался к воротам и отправил с острого угла шайбу в ближний угол ворот – 4:2 в пользу гостей.

За пять минут до финальной сирены москвичи активизировались. Способствовало этому удаление у черно-белых. К счастью, реализовать большинство выпустившие к тому же шестого полевого игрока хозяева не смогли. За 28 секунд до конца третьего периода «Трактор» вновь остался вчетвером. Но выстоял. Итог – 4:2 в пользу челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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