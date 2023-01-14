Сколько не жалко? Исследователи выяснили, на какие чаевые рассчитывают в разных странах

Эксперты рассказали, где официантов можно оскорбить чаевыми, а где придется раскошелиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего в ресторанах принято оставлять в качестве чаевых 10% от суммы заказа. Подобный «обычай» действует в трети стран мира. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного изданием Hawaiian Islands.

Проблема чаевых оказалась весьма серьезной, отмечают авторы публикации. «Например, если вы живете в США, вы знаете, что чаевые практически всегда ожидаются некоторыми работниками сферы услуг, такими как официанты и бармены, представляя зачастую основную часть их заработной платы. В других странах, таких как Япония, чаевые, скорее всего, будут расценены персоналом как оскорбление», – отмечают они.

Но даже если вы уверены, что чаевые будут приняты, иногда неясно, сколько нужно дать. Что чревато дополнительными финансовыми затратами. «Одно исследование, проведенное Comparethemarket, показало, что британские путешественники завышают чаевые примерно на 89 долларов во время отпуска, и почти каждый пятый из опрошенных обнаружил, что путаница с этикетом чаевых негативно сказалась на их пребывании за границей», – пишет издание.

Чтобы облегчить отдых любителям путешествий, исследователи проанализировали данные из ряда путеводителей и других источников по 162 странам.

В 66 странах правильным считается оставлять чаевые в размере ровно 10%. К ним относятся большинство государств Европы и Латинской Америки, Турция, Ливан и другие. А вот в значительном числе азиатских стран 10% – лишь желаемый максимум «благодарности», зачастую посетители ограничиваются 5%, 7% и даже 2%.

Интересная ситуация складывается в Евросюзе. «Хотя чаевые как практика зародились в Европе, во многих странах они больше не являются обязательной частью: одно исследование показало, что из различных моделей ценообразования в ресторанах заведения в Европе обычно включают стоимость обслуживания в счет, поскольку законом установлена минимальная заработная плата. Таким образом, чаевые в размере 10% – это добрый жест, но официанты не будут преследовать вас, если вы забудете», – отмечают авторы исследования.

Другие страны, например, Сербия, Армения и Канада, предлагают максимальный размер чаевых в 20%. Но выше всего планка в США – это единственная страна, где чаевые для персонала ресторана составляют минимум 20%. Причем федеральный закон позволяет работодателю платить «чаевым сотрудникам» всего 2,13 доллара в час (при законодательно установленном минимуме в 7,25 доллара), если они зарабатывают не менее 30 долларов в месяц дополнительно в виде чаевых. «Это означает, что чаевые составляют более половины дохода типичного работника ресторана», – делают вывод исследователи.

Но рестораны – далеко не единственный сегмент, где сотрудники ждут поощрения от клиентов. Еще одна отрасль – гостиницы и отели. Здесь в 37 странах из 141 изученной исследователями достаточно оставить персоналу отеля 1 или 2 доллара. В число этих стран входят 11 государств Северной Америке, но не США, где рекомендуемый диапазон чаевых находится на более высоком уровне – от 2 до 5 долларов. В других странах, включая африканские государства Ботсвану, Эфиопию и Алжир, достаточно чаевых в размере не менее 50 центов.

В 32 странах в дополнительной сумме нет необходимости. Некоторые из них расположены в Азии, где чаевые, как правило, не являются частью культуры. К таким странам относятся Южная Корея, Китай и Япония, где работники, скорее всего, просто откажутся от таких денег, поскольку обслуживание клиентов без дополнительного денежного поощрения уже является стандартом. «Одно из немногих мест, где в Японии можно вручить чаевые, – это рекан (традиционная гостиница). В этом случае вы можете почтительно передать денежный подарок (называемый кокорозуке) персоналу в конверте», – пишет издание.

Давать чаевые таксисту во многих странах также не принято. Деньги «сверху» нет необходимости давать водителям в 88 странах. В других местах округление стоимости поездки – хороший способ дать чаевые таксисту.

Наиболее распространенный процент чаевых составляет 10%, что рекомендовано в 21 стране, включая Канаду, Францию и Испанию. В США, где средняя почасовая заработная плата водителя такси составляет 14,45 доллара, этикет предписывает добавлять 15% к стоимости проезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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