«Металлург» проиграл аутсайдеру КХЛ

Магнитогорский «Металлург» уступил ХК «Сочи» – 2:3.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральскому клубу не повезло оказаться командой, на которой сочинские хоккеисты прерывали свою рекордную в КХЛ серию поражений.
До этого клуб проиграл 21 матч подряд. Но сегодня ХК «Сочи», набравший в сезоне наименьшее количество очков в КХЛ, решил не сдаваться. Счет хозяева открыли в первом периоде. На 18-й минуте встречи Егор Бабенко распечатал ворота «Металлурга».
Наиболее острая борьба развернулась во втором игровом отрезке. На 31-й минуте Ярослав Хабаров с подачи Коди Керрана сравнивает счет. Спустя три минуты Артем Николаев вновь выводит сочинцев вперед. А на 39-й минуте магнитогорец Алексей Маклюков восстанавливает равновесие.
И все-таки желание хозяев прервать затянувшуюся полосу неудач оказалось сильнее. На 50-й минуте Сергей Попов вновь выводит ХК «Сочи» вперед – 3:2, и это итог матча. Сочинцы выигрывают впервые после 21 поражения, «Металлург» терпит третье поражение подряд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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