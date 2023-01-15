«Трактор» уступил «Витязю» по буллитам

Челябинский «Трактор» проиграл в гостях «Витязю» из Подмосковья – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче, проходившем в Балашихе, открыли хозяева. Уже на третьей минуте встречи челябинцы ошиблись в своей зоне, и Степан Старков с подачи Кирилла Рассказова вывел «Витязь» вперед – 1:0.

На 10-й минуте матча себя показал Никита Сошников, сравняв счет при участии Альберта Яруллина и Роба Хэмилтона. Но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев: на 15-й минуте ворота черно-белых поразил Тайлер Граовац.

На 24-й минуте встречи Антон Бурдасов сравнивает счет, и в комбинации вновь принимает участие Роб Хэмилтон.

В середине третьего периода челябинец Илья Карпухин ринулся в рукопашную и отправился на скамью штрафников. А следом за ним отправился и Альберт Яруллин. Оставшись втроем против пятерых хозяев «трактористы» дрогнули: Владислав Кара выводит «Витязь» вперед – 3:2.

Но за десять секунд до конца третьего периода Алексей Бывальцев с подачи Антона Бурдасова и Сергея Телегина сравнивает счет, переводя игру в овертайм. Это первый случай в текущем сезоне, когда «Трактор» забивает при игре 6 на 5 без вратаря.

Овертайм результатов не принес. А в серии буллитов хозяева оказались сильнее – 3:4, челябинцы уступают, потеряв лишь одно очко за гостевую серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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