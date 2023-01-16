Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на южноуральской трассе

Три человека погибли в аварии под Ашой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла на автодороге М-5 между башкирским селом Малояз и поселком Кропачево на территории Ашинского района.

«Произошло столкновение легковой Chery и тентованной ГАЗели, перевозившей фрукты. Участниками происшествия стали еще три машины, в которые от удара отлетели врезавшиеся машины. В результате в Chery из пяти человек двое скончались на месте, ребенок от полученных травм умер по дороге в больницу», – рассказали представители спасателей.

Серьезно пострадал и водитель ГАЗели, которая после удара перевернулась и залетела под припаркованную у дороги фуру. Мужчина получил травмы рук и ног, грудной клетки, и был заблокирован в салоне. Чтобы вытащить водителя, спасатели демонтировали рулевую колонку, отжали приборную доску, крышу, водительское сиденье и стойку кабины. На носилках мужчину передали экипажу скорой медицинской помощи.

Причины ДТП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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