Власти Чебаркуля поменяли батареи в замерзающей школе после вмешательства прокуратуры

В Чебаркуле отремонтировали отопление в школе после скандала в СМИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, совместную проверку надзорное ведомство Чебаркуля и территориальный отдел управления Роспотребнадзора провели после жалоб о о том, что ученики чебяркульской школы №76 замерзают в ледяных кабинетах.

В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства подтвердилась. В частности, установлено, что в ряде помещений образовательного учреждения не соблюдались требования о допустимых параметрах температурного режима.

В этой связи городской прокурор направид мэру Чебаркуля представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, в том числе проведены работы по замене радиаторов отопления в помещениях школы.

В настоящее время температура в помещениях учебного заведения соответствует предъявляемым санитарным требованиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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