Власти Челябинска придумали, как избавиться от претензий за нечищенные дороги

Многомиллионные штрафы от мэрии не могут избавить Челябинск от снежных завалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам декабря минувшего года комитет дорожного хозяйства Челябинска оштрафовал подрядные организации, отвечающие за содержание уличной сети, на 6,4 миллиона рублей за неудовлетворительную уборку снега. Об этом сообщил профильный заместитель главы города Андрей Ксензов.

За первую декаду января подрядчикам выписали штрафов еще на 3,1 миллиона рублей. «Акцентировали их внимание на содержании объектов улично-дорожной сети, остановок, вывозке снега, очистке тротуаров, остановочных платформ», – уточнил чиновник.

Впрочем, штрафные санкции пока плохо работают. Так, по информации руководителя аппарата городской администрации Валерия Смирнова, жалобу на заснеженные дороги и тротуары продолжают входить в число наиболее распространенных среди обращений горожан в мэрию.

Пестрят жалобами и социальные сети. По словам челябинцев, в настоящую полосу препятствий превратилась для школьников дорога к лицею №95: пешеходную дорожку никогда не чистят, и учащиеся вынуждены добираться до школы по сугробам либо по проезжей части. Невозможно было нормально проехать в минувшие выходные по дороге в районе автовокзала и ТК «Синегорье»: магистраль засыпана вязкой снежной «кашей».

Аналогичная ситуация на улице Вязовой, из-за чего машину «ведет» из стороны в сторону. Ни разу с начала зимы не чистили тротуар по улице Потемкина на участке между улицами Горького и Артиллерийской.

Некоторые горожане, по работе вынужденные разъезжать по разным районам Челябинска, уже не акцентируют внимание на отдельных улицах. Через запятую перечисляются Советский, Центральный, Металлургический районы, северо-запад. Претензии одинаковы: «везде кучи, края дороги не убраны, парковки захламлены».

Ранее городские власти ставили задачу избавиться от снежных куч до 11 января. Теперь Алексей Ксензов называет другую дату – 17 января. И пытается напугать подрядчиков ожидающимися в конце недели снегопадами и дождем со снегом.

Параллельно в мэрии предпринимают попытку перекинуть часть ответственности на собственников торговых заведений и другие организации, обязанные следить за содержанием территорий поблизости от их объектов.

«У нас есть собственники, за ними закреплены конкретные территории. Если они содержатся в ненадлежащем виде, кто несет ответственность? Собственники. Которым вы направляете уведомления. А жителей как вы уведомили о том, что собственник ненадлежащим образом содержит территорию? Они пошли в магазин, в аптеку. Как они могут узнать, что эта территория относится не к улично-дорожной сети, а закреплена за конкретным собственником того или иного объекта. Это всех касается. Потому что житель, если пострадал, он думает, что это ваш подрядчик или подрядчик КДХ. А это территория собственника», – заявила мэр Челябинска, поручив главам районов предавать огласке имена «нарушителей», чтобы городские власти не попрекали неубранным снегом на участках, за которые несут ответственность коммерсанты.

Почему Котова считает, что горожанам станет легче, если они узнают, кто виноват в нечищенных дорогах, не понятно. При том, что обязать собственников содержать территорию в порядке – это тоже задача городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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