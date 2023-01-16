17-летнего подростка нашли в лесу под Челябинском. Парень уже не двигался

Трое южноуральцев заблудились в лесу в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, три жителя Озерска заблудились в Сосновском районе в ночь с пятницы на субботу. Оказавшись в лесу, южноуральцы разбрелись поодиночке.

О том, что двое его приятелей остались в лесном массиве рассказал один из мужчин, сумевший добраться до населенного пункта. Два других молодых человека, по его словам, не могли продолжать путь и остались где-то между СНТ «Кировский» и селом Большие Харлуши.

Уже когда спасатели и полиция начали поиски пропавших, с ними связался один из парней. Он сумел выбраться к дороге, где его подобрала машина и отвезла в Челябинск. Но в лесу оставался еще один южноуралец.

Его обнаружили лишь на рассвете, в 8:22. 17-летний молодой человек лежал без движения в лесном массиве, заметенный снегом, с признаками обморожения ног, в 2 километрах от микрорайона Чистые Рощи. Спасатели на снегоходе эвакуировали парня из леса к дому, оказали первую помощь и, вызвав бригаду скорой медицинской помощи, передали на руки врачам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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