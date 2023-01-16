В Челябинской области вводятся новые требования к владельцам животных

На Южном Урале установлены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, выгуливать собак на территориях общего пользования без поводка, а свыше сорока сантиметров в холке – и без намордника – теперь запрещено.

Более того, владельцы во время прогулки обязаны убрать за своим питомцем продукты его жизнедеятельности. Приказ нормативного характера, который устанавливает дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных на территории Челябинской области, подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

«В министерство поступили обращения, в которых люди требуют навести порядок на улицах, не только обезопасить их от возможной агрессии животных, в первую очередь – собак. Вопросы жителей касались и уборки за питомцами, чтобы дворы, подвалы и чердаки, лестничные пролеты были чище», – рассказал чиновник.

В июле прошлого года соответствующие изменения, установившие новые требования к содержанию домашних животных, были внесены в федеральный закон об ответственном обращении с животными. При этом регионам было дано право установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних питомцев.

Приказ министра, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации, конкретизирует и дополняет требования федерального закона.

Так, например, документ запрещает южноуральцам содержать домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Это лестничные площадки, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы, проезды и дворы. Загрязнение этих мест продуктами жизнедеятельности домашних животных также не допускается.

Введены дополнительные требования и к выгулу питомцев. Помимо опасных пород, собак свыше 40 сантиметров в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике. Исключение составляют только собаки – поводыри, сопровождающие инвалидов по зрению. Если ребенок не достиг 14 лет, то он не сможет самостоятельно выгуливать большую собаку – опять же ростом в холке свыше 40 сантиметров. А лицам в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения это вообще запрещено. В министерстве подчеркнули, что эти правила обязательны к исполнению на территории всей Челябинской области.

За нарушение требований будет предусмотрено административное наказание. Правда, разработка соответствующих изменений в областное законодательство пока только ведется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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