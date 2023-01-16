В историю с южноуральской неотложкой вмешалась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура России начала проверку сообщений о возможном закрытии пунктов неотложной помощи в селах Нязепетровского района.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре о планах по сокращению неотложной помощи сообщили жители Гривенского сельского поселения. В региональном министерстве здравоохранения поспешили заверить, что руководству районной больницы Нязепетровска заявили о недопустимости ликвидации кабинета неотложной медицинской помощи в деревне Ситцева (административный центр Гривенского поселения). Однако вопрос был снова озвучен 14 декабря во время «прямой линии» губернатора.

Алексей Текслер возмутился и заявил, что ни о каком сокращении речи идти не может. Но буквально на следующий день появились новые жалобы – уже из другого села.

В итоге в вопрос вмешалась Генпрокуратура:

«Руководству прокуратуры Челябинской области поручено разобраться в ситуации, при наличии оснований принять необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и обеспечение законности в регионе», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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