В Челябинской области продолжаются «игры» с неотложкой

В Нязепетровском районе продолжается эпопея с медицинской помощью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с получением неотложной помощи могут появиться у жителей Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района. Об этом южноуральцы сообщили в паблике «Текслер, помоги».

«Нам объявили, что 1 января 2023 года в 00 часов наша неотложная помощь прекращает работать. В чем причина, не знаем. Но более 1300 человек на территории нашего поселения (6 населенных пунктов) останутся с 17 часов до 8 часов без какой-либо медицинской помощи, – рассказали жители деревень. – Перед вашей прямой линией сказали, что медпомощь оставят, но с 15 до 22 часов. Но что делать ночью? Ждать скорую помощь за 45 километров по нашим дорогам???»

По словам южноуральцев, об изменении режима работы медикам сообщили в понедельник, 12 декабря.

Интересно, что ранее о планах по сокращению неотложной помощи сообщали жители другого сельского поселения Нязепетровского района – Гривенского. И хотя на минувшей неделе региональное министерство здравоохранения поспешило заявить, что руководству районной больницы Нязепетровска уже заявили о недопустимости ликвидации кабинета неотложной медицинской помощи в деревне Ситцева (административный центр Гривенского поселения), его жители все-таки рассказали о своей проблеме в ходе вчерашней «прямой линии» главы региона.

Обращение ситцевцев привело губернатора Алексея Текслера в недоумение. «Это что такое? Кто у нас скорые собирается убирать?! – возмутился чиновник. – За последние несколько лет мы обновили парк скорой и неотложной помощи на более 330 единиц и эту работу продолжаем! Ни о каком сокращении речи идти не может! Наоборот, мы даем новую технику, работа скорых находится на особом контроле».

Но оказалось, что подобные проблемы возникли у жителей не одного, а сразу нескольких поселений Нязепетровского района.

Отметим, что жители Шемахинского сельского поселения за последние сутки опубликовали несколько подобных сообщений, но официальных комментариев до сих пор не последовало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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