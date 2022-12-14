«Прямая линия» Текслера: торжество невыполненных обещаний

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционную «прямую линию» и заявил, что хочет остаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 6 тысяч 300 вопросов поступило на «прямую линию» губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Несмотря на большое количество обращений и достаточное число проблем в регионе, много времени в начале общения главы региона с жителями решили отдать благодарностям, высказываемым губернатору от имени семей мобилизованных, волонтеров и других мобилизованных. Не обошлось и без самопрезентаций в стиле «вы только спросили – а мы уже сделали».

Так произошло с обращением несовершеннолетнего южноуральца, оставшегося после смерти матери с огромным коммунальным долгом – 800 тысяч рублей. Оказалось, что минсоцразвития региона уже в курсе проблемы, а ресурсные организации даже успели списать часть долгов, снизив их объем более чем вчетверо.

Интереснее оказалась ситуация с замерзающими поселками Сосновского района. Напомним, несколько кварталов в районе Кременкуля планировалось сделать элитными поселками. Но газ к новым коттеджам таки и не подключили, а электросети попросту не выдерживают нагрузки. Потому электрокотлы, которыми вынуждены обогревать свои дома южноуральцы, регулярно выходят из строя, а жители замерзают.

Оказывается, проблему и с газоснабжением, и даже с электросетями власти района и региона уже почти решили. По крайней мере, все соответствующие бумаги с энергетиками уже подписали. Правда, сами сосновцы эффекта пока не почувствовали. Но кому-то (например, жителям микрорайона Белые Росы в Кременкуле) пообещали, что уже завтра их жизнь может ощутимо измениться.

Вообще, значительная часть трехчасового общения в ходе «прямой линии» свелась к точечным проблемам и поручениям их решить. Но из отдельных тем постепенно начала формироваться достаточно неприглядная картина. Так, немало озвученных вопросов было посвящено проблемам сферы здравоохранения.

Началось все историей хирургического корпуса больницы в Нязепетровске, спасающегося пока регулярными косметическими ремонтами. Району давно обещают построить новое четырехэтажное здание стационара. Выделены на это и деньги. Правда, вопрос о необходимости новой больницы поднимали еще в 2020 году. Но даже проект до сих пор не готов (обещают сдать его до конца нынешнего года). А саму больницу начнут строить только в 2023 году.

И это далеко не единственная «медицинская» проблема. Так, жители небольших поселений пожаловались на неработающие ФАПы – пункты простаивают из-за того, что на местах нет фельдшеров. Причем министр здравоохранения региона Агата Ткачева так и не смогла ответить на вопрос, в скольких ФАПах нет медиков, ограничившись лишь констатацией, что проблема такая, действительно, существует.

Жалуются южноуральцы и на отсутствие в небольших населенных пунктах аптек. Но если по проблеме с кадрами губернатор хотя бы поручил представить предложения по ее решению, то в случае аптечных пунктов развел руками, посетовав, что коммерческие аптечные сети не видят выгоды в открытии в отдаленных поселениях своих точек. Есть, конечно, у правительства региона собственная аптечная сеть – на базе «Областного аптечного склада». Но и это предприятие, по словам г-на Текслера, находится на «хозрасчете» и тоже подходит к вопросу открытия новых аптек с точки зрения прагматизма. Так что остается надеяться южноуральцам на «выездные аптечные пункты», которые вроде как должен развивать региональный минздрав, увязав их с сетью ФАПов. Впрочем, тут вопрос возвращается к неработающим фельдшерско-акушерским пунктам.

Головной болью для местных властей оказалась и программа догазификации. Оказалось, что подрядчики зачастую переносят сроки реализации проектов, оставляя южноуральцев буквально замерзать. Так, в Миассе жителей одной из улиц пообещали сначала подключить дома к газу осенью этого года, а теперь речь идет уже о весне следующего. Причем в мэрии о проблеме знают, а глава Миасса Григорий Тонких просто отметил: подрядчики набрали слишком большие объемы, и теперь не успевают справиться со всеми обязательствами.

Еще одной проблемной ситуацией стало обеспечение теплом школ. На это пожаловались сначала жители Чебаркуля, рассказав о школе №76, где температура в стенах учреждения этой зимой редко поднимается выше +10 градусов. Глава города Светлана Виноградова сообщила, что проблема в старой котельной. Но ее рассказ о планах по строительству новой губернатора не слишком устроили, и тот поручил направить на место прокуратуру. И тут выяснилось, что и в Нагайбакском районе замерзают ученики одной из школ. Выслушав объяснения главы района, г-н Текслер решил: видимо, лучше и к этой локальной проблеме подключить прокурорских работников.

Острой проблемой остается низкая заработная плата педагогов. Напомнил о ней учитель из Кыштыма, посетовав: при повышении МРОТ с нового года педагоги со стажем и категорией будут получать за ставку меньше техничек в школе. Губернатор попросил прояснить ситуацию главу города Людмилу Шеболаеву, напомнив, что власти региона договаривались с муниципалитетом о повышении оклада учителям до 70% в общей структуре заработной платы. На что услышал, что это будет сделано, но только с 1 января следующего года.

Вообще, значительная часть «прямой линии» прошла, можно сказать, под девизом «обещали, но так и не сделали». Так произошло с бассейном в Уйском районе, который начали строить еще в 2019 году. С того времени сменилось уже два подрядчика, и областное минспорта теперь очень надеется, что уж третий-то подрядчик бассейн точно достроит.

Несколько лет жители Миньяра ждут, когда мимо их домов перестанут ездить большегрузы, обслуживающие близлежащий карьер. Еще два года назад, когда Алексей Текслер посетил с рабочей поездкой Ашинский район, миньярцы рассказали ему о своей проблеме. Глава региона потребовал запретить проезд грузовиков через город. Но... «Мы установили там системы весогабаритного контроля, закрыли Ашинский район со стороны Аши и трассы М-5. Но периодически грузовики там проезжают. Попадая на эти рамки, они получают штрафы. Но поскольку это единственная дорога из Миньяра, то нарушения случаются», – признался министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Уже несколько уставший от неприятных напоминаний губернатор попенял министру: мол, дали слово – держать надо. «Ведь если проблема не решается – значит, система не работает», – упрекнул подчиненного глава региона, охарактеризовав, по сути, и свою деятельность в течение 3 губернаторских лет. Ведь именно он давал поручения решить все озвученные, но не решенные проблемы.

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Видимо для того, чтобы нивелировать ощущение запущенности ситуации, губернатор в общении с подчиненными пытался гневаться, повышал голос и под конец даже начал грозить увольнениями, но и сам уклонялся от ответов на конкретные и важные для его имиджа вопросы.

Так, у главы региона спросили: когда же челябинцы смогут проехать на метротрамвае. Губернатор вспомнил историю челябинского метро, отметил, насколько серьезной, но все же требующей окончательного решения была проблема законсервированного метро, в очередной раз поблагодарил президента и правительство страны за поддержку инициативы по строительству метротрамвая, еще раз коротко пересказа суть проекта и, в конце концов, заверил, что держит вопрос строительства на личном контроле. Но конкретные сроки так и не назвал.

Не ответил он и на вопрос, когда в Челябинске заменят трамвайные пути, ведь новые вагоны быстро приходят в негодность на старых, разбитых рельсах. Текслер сообщил, сколько в области километров трамвайных путей, сколько из них нуждается в замене, и заверил, что в порядок приведут все. И, не уточняя, когда же наступит этот долгожданный момент, перешел к обещаниями в течение ближайших 1,5 лет обновить весь подвижной состав.

Напомним, в Челябинске не менее 65% уже существующего трамвайного пути нуждаются в срочной реконструкции. Рельсы собирались привести в порядок до 2025 года. При условии достаточного финансирования. Однако в апреле текущего года губернатор Алексей Текслер сократил бюджет 2022 года на модернизацию трамвайной сети на 27% или более чем на 3 млрд рублей. Причем, расходы на реконструкцию путевого хозяйства «подрезали» на 58%.

В конце июня Челябинску из федерального бюджета выделили 4,07 млрд рублей, но, по словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, деньги должны были пойти на строительство новых трамвайных линий, а не на ремонт старых.

Видимо, в будущем году деньги на реконструкцию трамвайных путей тоже не предусмотрены, и поэтому глава региона постарался уйти от конкретного ответа.

Зато на вопросах (ведущие подчеркнули, что их много) о применении дорожных реагентов губернатор оживился: «Я борюсь с тем, чтобы соли стало меньше», – решительно заявил Текслер. И сообщил: «На самом деле, город (Челябинск – прим. РИА «Новый День») стал гораздо чище».

Это вызывало недоумение. Во-первых, хочется знать, как и где губернатор борется с солью, если с 2020 года практика применения реагентов только расширялась: сначала обрабатывались только дороги, потом подходы к соцучреждениям, затем и тротуары, а текущей зимой начали засыпать даже дворы.

Во-вторых, любопытно знать, где и когда стало чище? Ведь не на пустом же месте горожане жалуются на повсеместную грязь от реагентов (кстати, комментируя другой вопрос Алексей Текслер сам сказал, что люди просто так говорить не будут). Губернатор ходить по другим улицам? Или он имел ввиду, что стало чище за последние 2 дня – после того, как мэр Челябинска Наталья Котова в преддверии «прямой линии» Текслера потребовала использовать соль только на опасных участках дорог: «Там, где гололедица, – уточнила она. – На остальных участках не применяем противогололедный материал совсем».

Впрочем, это не первый случай, когда губернатор и челябинцы разошлись в оценке действительности. Аналогичная ситуация с выбросами в атмосферу: глава региона заявляет, что они сокращаются, а горожане продолжают задыхаться, да еще подкрепляют свои жалобы статистикой, опровергающей заявления чиновников.

Любопытной была и концовка «прямой линии». Судя по всему, последним вопросом должно было стать обращение жителей Саткинского района, интересовавшихся, когда у них закончится благоустройство нового парка. Но тут губернатор вспомнил о проблемной школе, о которой говорили на предыдущей «прямой линии». И выяснилось, что здание-то строят, но к заявленному сроку не успеют.

«В общем, не выполнили вы слова, которое давали», – устало констатировал губернатор, обращаясь к главе Саткинского района. Но, видимо, не захотев заканчивать «общение с народом» историей с очередным невыполненным поручением, заявил, что готов ответить еще на пару вопросов.

Однако, несмотря на почти 6,5 тысяч поступивших обращений, в колл-центре не смогли найти больше ни одного подходящего (интересно, что там были за вопросы, которые не захотели выдавать в эфир) и озвучили уже озвученное – о раздельном сборе мусора.

Ведущие «прямой линии» попытались спасти ситуацию и предложили Алексею Текслеру обратиться к жителям региона с пожеланиями (как-никак, декабрь, и Новый год на носу).

Губернатор, похоже, расстроился окончательно и начал с выговора чиновникам. И лишь через какое-то время перешел к предновогодней речи. Выглядел он при этом печально.

Челябинск, Виктор Елисеев

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