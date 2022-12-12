#Eётамнет: в Челябинске снова пытаются сократить количество соли на улицах

В Челябинске предпринимают новую попытку справиться со снегом без соли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города Наталья Котова поручила обрабатывать противогололедными материалами только опасные участки дорог.

«Там, где гололедица, – уточнила она. – На остальных участках не применяем противогололедный материал совсем».

Правда, есть нюанс: применение реагентов зачастую и вызывает гололедицу, так как вовремя неубранный снег, растопленный солью, снова замерзает и превращается в лед.

Напомним, это вторая попытка существенно сократить объемы реагентов на улицах Челябинска. Первая была предпринята 3 года назад: с 10 декабря 2019 года Котова поручила использовать соль умеренно и в определенных местах: «на подъемах, спусках, некоторых перекрестках, путепроводах, в местах коммунальных аварий с изливом воды на проезжую часть, а также на улицах города, где в связи с особенностями рельефа, близости водоемов происходит конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия».

На протяжении того декабря градоначальница регулярно возвращалась к этому вопросу на каждом аппаратном совещании, высказывая крайнее недовольство продолжающейся практикой использования технической соли на магистралях. В городе, действительно, стало чище.

Но долго в таком режиме не продержались: уже 10 января 2020 года реагентами засыпали весь город. А потом и сама Котова стала призывать использовать больше соли, ссылаясь на, якобы, просьбы горожан.

Правда, недавно градоначальница признала, что в том, как используют реагенты в Челябинске, смысла нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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