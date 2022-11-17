Челябинск стал в России лидером по уровню канцерогенного риска здоровью населения

В Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросу реализации проекта «Чистый воздух».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск оказался лидером среди 12 городов – участников проекта по суммарным канцерогенных рискам для здоровья населения. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Новый Люди» Юрий Арапов, выступая в ходе слушаний.

Это далеко не единственное печальное «достижение» столицы Южного Урала. Так, город занял третье место по объемам выбросов бензола: среднегодовой уровень загрязнения этим вредным веществом превысил ПДК более чем в четыре раза. Всего же в воздухе Челябинска фиксируется, по словам депутата, 36 опасных загрязняющих веществ – больше, чем в любом другом из дюжины городов-участников.

Впрочем, в ходе сегодняшнего мероприятия Челябинску уделили не слишком много времени. Разве что председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин не преминул упомянуть мегаполис в числе четырех, где состояние атмосферного воздуха ухудшилось в 2021 году. Да вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов выступил с привычно оптимистичным докладом.

Совсем иначе шло обсуждение челябинских проблем на предшествовавшем парламентским слушаниям круглом столе Общественной палаты РФ, где из шести часов около трети было посвящено как раз Челябинску. И одной из главных претензий со стороны общественников южноуральским чиновникам было нежелание последних идти на контакт с горожанами. Об этом напомнила одна из участниц круглого стола, муниципальный депутат Елена Вахтина. «Помните, мы в 2019 году более полугода провели за круглыми столами на базе ОПЧО с минэко? Вопросов поднималось очень много, в том числе по воздуху. Но, к сожалению, наше минэко предпочло вариться в своем собственном соку с этикеткой на банке «уНасВсеХорошо».

В федеральной Общественной палате челябинцы нашли понимание, и в итоге перечень их рекомендаций вошел в обширный список пожеланий участникам парламентских слушаний.

«Можно выделить несколько проблем, препятствующих эффективному воплощению проекта «Чистый воздух» в Челябинске, – считают активисты. – И первая среди них – отсутствие необходимого контроля и надзора за деятельностью предприятий со стороны чиновников. Отсутствие эффективных мер воздействия на нарушителей для снижения выбросов. Подтверждается это результатами последних проверок ЧЭМК и ФОРТУМ, проведенных Росприроднадзором, в результате которых были выявлены факты сокрытия предприятиями информации о выбросах и об источниках выбросов, что подтверждает нарушение природоохранного законодательства предприятиями и отсутствие необходимого надзора за их деятельностью».

Еще одна проблема – сокрытие оперативной и полной информации о загрязнении атмосферного воздуха в Челябинске. Единая система мониторинга в Челябинске публикует «не проконтролированные данные, которые не могут использоваться в официальных целях», напоминают общественники. Это вводит людей в заблуждение и ставит под угрозу здоровье горожан: не имея достоверной информации о загрязнении воздуха, люди не могут принять меры для защиты своего здоровья.

Кроме того, «комплексные планы не содержат информацию о конкретных загрязняющих веществах, выбросы которых должны быть снижены. Мы уже видели, как отчитываются предприятия о воплощении первых комплексных планов (когда ЧЭМК произвел ремонт другой печи, не тех, которые были запланированы)». Отсутствие в комплексном плане конкретной информации о методе снижения выбросов, о конкретных веществах, выбросы которых запланировано снизить и об объеме снижения выбросов каждого вещества ставит под сомнение эффективность запланированных мероприятий для достижения целей проекта «Чистый воздух», – уверены южноуральцы.

Для решения этих проблем Елена Вахтина и Наталья Шипицына, участвовавшие в круглом столе, отправили редлагают целый перечень рекомендаций:

«1. Усилить надзор за деятельностью предприятий. Подробные результаты выявленных нарушений и принятых мер подробно публиковать на сайте: gov.ru/

2. Применять к нарушителям эффективные меры для снижения выбросов: приостановку деятельности до устранения выявленных нарушений, привлечение к уголовной ответственности (эти полномочия есть у надзорных органов).

3. Раскрыть информацию о квотируемых веществах. Перечень веществ опубликовать на официальных сайтах государственных органов.

4. Раскрыть содержание комплексных планов: подробно указать перечень веществ снижаемых выбросов по каждому предприятию, объемы снижения и указать техническое решение для снижения выбросов.

5. Главному санитарному врачу РФ дать разъяснения о превышениях ПДК – которые являются основанием для проведения внеплановых проверок предприятий согласно Постановлению Правительства РФ №336 от 10 марта 2022 года: указать значение ПДК, при котором создается угроза причинения вреда здоровью граждан, и прокуратура обязана согласовать проведение проверок.

6. Воплощение комплексных планов контролировать с составлением протоколов проверок и публикацией их на официальных сайтах надзорных ведомств, с указанием конкретных принятых/непринятых мер (публикации повествовательных статей в СМИ не предусмотрены действующим законодательством как механизм контроля за воплощением национального проекта).

7. Раскрыть информацию о загрязнении атмосферного воздуха. Для этого необходимо изменить компьютерную надстройку обработки зафиксированных превышений, существующую в Единой системе мониторинга загрязнения воздуха в Челябинске и публиковать прямые данные в онлайн режиме – ввести в Челябинске интерактивный мониторинг для эффективного контроля и оперативного реагирования на факты нарушения природоохранного законодательства.

8. Предоставить общественности Челябинска подробные результаты внеплановой проверки, проведенной Росприроднадзором на предприятии «ЧЭМК» (и «Фортум»), и опубликовать планируемые к принятию меры по устранению нарушений в работе предприятия и по привлечению к ответственности виновных».

Интересно, что схожие предложения звучали и в выступлениях участников парламентских слушаний. Например, Александр Козлов также сетовал, что на сегодня в регионе нет понятной для жителей общей системы мониторинга качества воздуха, а действующие системы работают каждая по своим правилам. Многие из выступавших говорили и о необходимости ужесточения ответственности промышленников за соблюдение взятых на себя обязательств по снижению выбросов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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