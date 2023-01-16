Глава СКР вновь занялся Челябинском: проверяет работу карьера, связанного с депутатом ЗСО

В Следственном комитете России заинтересовались пылью , оседающей на участках челябинских садоводов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в Челябинской области. Об этом Информационный центр СК России сообщает в официальном телеграм-канале.

«Граждане, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, жалуются на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. От деятельности щебеночного предприятия почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Однако местная администрация мер к разрешению проблемы и установке защитных щитов не предпринимает, а многочисленные обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли», – рассказали представители силовиков.

Следственное управления СКР по Челябинской области начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, Новосмолинский карьер принадлежит семье депутата Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Юрия Карликанова. Периодически челябинцы жалуются на пыль, оседающую на большой площади, связывая ее с работой предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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