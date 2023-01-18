Суд вынес приговор экс-полицейским из Магнитогорска, вымогавшим 1,3 миллиона рублей

В Челябинской области огласили приговор экс-начальнику подрязделения полиции и его подчиненному.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывших начальника структурного подразделения районного отдела полиции и подчиненного ему сотрудника из Магнитогорска виновными в вымогательстве взятки.

Установлено, что в ноябре 2021 года силовики сообщили жителю Магнитогорска, что ему грозит уголовное дело по факту незаконного сбора сведений о частной жизни, но его можно и не возбуждать – если тот заплатит им 1,3 миллиона рублей. Передав вымогателям часть требуемой суммы (полмиллиона рублей), мужчина обратился с заявлением в следственные органы. Вину в совершении преступления экс-полицейские признали в полном объеме.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Суд приговорил бывших силовиков к уплате 3,5 миллионов рублей штрафа каждого, лишил специальных званий и запретил занимать должности на государственной службе в течение 7,5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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