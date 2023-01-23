В Челябинске не смогли справиться со снегом даже под контролем мэрии

В Челябинске не смогли справиться со снегом даже под пристальным контролем мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», за первую декаду января подрядчикам выписали штрафов на 3,1 миллиона рублей, за минувшую неделю – еще на 3,5 миллиона.

Напомним, в прошлый понедельник глава города Наталья Котова поручила усилить контроль за очисткой дворов и тротуаров, а также привлечь к этой работе собственников торговых заведений и другие организации.

Сегодня вице-мэр Андрей Ксензов сообщил, что основные магистрали в основном удалось привести в порядок – остался «ряд второстепенных улиц по районам». Однако выяснилось, что люди по-прежнему жалуются на неочищенные участки и по Чичерина, и по Косарева, и по Островского – эти улицы трудно назвать второстепенными в районе.

«В принципе, по всем районам есть жалобы, – отметила Котова. – В Центральном районе вообще не понятно: все еще на Коммуны, на Энтузиастов есть снег». При этом горожане утверждают, что в минувший четверг трактора «наматывали» по Энтузиастов круги с поднятыми ковшами.

Как выяснилось, не отреагировали на призыв городских властей и собственники торгово-развлекательны комплексов и бизнес-центров: из 20 проверенных на минувшей недели ТРК и БЦ администрации 19 выписаны предписания об устранении нарушений.

Челябинск, Софья Артемьева

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