В Челябинске временно закрыли еще одно «восточное» кафе

Кафе, посетители которого слегли с гепатитом А, закрыли на два месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении хозяйки предприятия общественного питания «Аян».

Ранее в отношении бизнеследи составили протоколы по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, а также о временном запрете деятельности кафе. Поводом для этого стала информация о регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, связывающих это с употреблением продукции этого заведения.

Суд постановил приостановить работу кафе «Аян» на 60 суток. Судебные приставы опечатали помещения предприятия, взяв исполнение судебного решения на контроль.

Напомним, несколькими днями ранее временно закрыли кафе «Дархан». Оно попало в региональную информационную повестку после того, как в новогодние каникулы несколько человек после посещения этого заведения поступили в инфекционное отделение одной из городских больниц, где впоследствии у них подтвердился гепатит А.

Челябинск, Виктор Елисеев

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