Суд отклонил апелляцию участников сговора вокруг благоустройства набережной реки Миасс в Челябинске

Апелляция подтвердила сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения антимонопольного органа о признании в действиях комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест» нарушения закона о защите конкуренции при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Напомним, речь идет об аукционе 2019 года на выполнение работ по ремонту центральной части города в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС – набережной реки Миасс на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова. Начальная цена контракта составляла 127 миллионов рублей. Контракт был заключен 12 сентября с ООО «Уралдорстрой» на сумму 111 миллионов рублей.

Дело антимонопольным органом было возбуждено в феврале 2020 года на основании заявления гражданина и сообщения средств массовой информации.

Проанализировав фотографии, размещенные в социальной сети «ВКонтакте», а также представленные в адрес антимонопольной службы прессой, специалисты пришли к выводу, что работы в рамках контракта велись до завершения аукциона. В частности, уже в августе 2019 года отсутствовало асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, были выполнены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, выкладка гранитных плит.

«В ходе рассмотрения дела в антимонопольном органе и в суде опровергнута позиция заявителей о том, что летом 2019 года проводилась демонстрационная выкладка плит, поскольку на фотографиях видно, что выполнялись работы по мощению плит не только на земле, но и на ограждениях, на пандусах; также на фотографиях от 13.09.2019 (дата, следующая за днем заключения контракта) видно, что практически весь объем работ на объекте выполнен», – рассказали представители антимонопольной службы.

Кроме того, в исполнительной документации (в актах освидетельствования скрытых работ, в исполнительных схемах) имеется информация об их составлении в июле, августе и сентябре 2019 года до заключения муниципального контракта. Таким образом, аукцион был проведен лишь формально, «с целью оплаты уже выполненных подрядчиком работ», констатировали в Челябинском УФАС. С этим согласился и Арбитражный суд Челябинской области.

В итоге должностные лица нарушителей были привлечены к административной ответственности. Также ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 6,7 миллиона рублей, ООО «Челябинсксвязьинвест» – на 836 тысяч рублей. Постановления в отношении компаний обжалуются в судебном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»