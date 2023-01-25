История с горячей водой в домах Челябинска вылилась в уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по жалобе челябинцев, заявивших, что они почти год живут без горячей воды.

Как уже сообщал «Новый День», возобновления горячего водоснабжения обитатели домов №9 по улице Блюхера и №71 по улице Омской не могут добиться с марта прошлого года. Об этом они написали в обращении на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина, а также рассказали СМИ.

Теперь в перипетиях горячего водоснабжения двух домов, расположенных в центре Челябинска, будет разбираться Следственный комитет. В следственном управлении СКР по Челябинской области РИА «Новый День» сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Кроме того, после публикаций в СМИ с лишенными горячей воды жильцами намерены встретиться чиновники мэрии.

А к челябинке, грозившей объявить голодовку, уже явились сотрудники опеки и вручили предупреждение о недопустимости противоправных действий. Что они имели в виду, не поясняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»