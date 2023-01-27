Вместо футуризма – привет из 90-х. Общественники требуют вмешательства СКР в ситуацию с любимым парком троичан

Южноуральцы просят следователей проверить реализацию проекта благоустройства парка в Троицке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, общественники проверили один из самых крупных региональных объектов благоустройства. Эксперты назвали парк имени Томина, на который планировали потратить 277 миллионов бюджетнвх рублей, «пустошью с бетонными скамейками» и «грандиозной фикцией». Работы, по мнению активистов, проведены настолько некачественно, что ситуация требует вмешательства Следственного комитета РФ.

Напомним, парк является одним из популярных мест отдыха. Его благоустройство было анонсировано еще в феврале 2020 года, когда проект реконструкции стал победителем проходившего в Тюмени форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в категории «Малые города от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно».

Троицкие архитекторы предложили реализовать «ретрофутуристичную легенду парка», попытавшись представить, каким могли представлять себе троичане конца XIX века свой город через 200 лет.

Согласно проекту, через весь парк должна была протянуться велодорожка. Так же здесь планировалось разместить площадки для баскетбола, мини-футбола, воркаута и других видов спорта. В центре парка предложили создать футуристический туман-фонтан «Кони в тумане» и театральную площадь.

Кроме того, на территории преображенного общественного пространства планировалось разбить вишневый сад, разместить амфитеатр, беседки, шезлонги и террасы.

Призом за победу в конкурсе стал федеральный грант в 90 миллионов рублей на реализацию проекта. После этого власти региона увеличили общую сумму финансирования до 277 миллионов рублей.

Правда, когда дело дошло до воплощения в жизнь, тут же начались сложности. Так, исполнителя нашли лишь с третьего раза: первые два аукциона не состоялись. В итоге в феврале 2021 года контракт подписали, работы должны были быть сданы до конца 2021 года. В декабре жители Троицка были шокированы тем, во что превратили их любимый парк.

В итоге сроки перенесли на июль 2022-го, но к июню подрядчик успел выполнить менее 50% работ. Власти расторгли контракт, объявив новые аукцион – на право завершения работ.

В 2022 году парк все-таки официально открыли. Но он до сих пор остается в незаконченном виде. «Работы в парке частично до сих пор ведутся, при этом его уже открыли для пользования, – недоумевают общественники. – То, что уже используется, разваливается. А то, что еще строят, угрожает безопасности отдыхающих».

Так, во время посещения места отдыха горожан активисты обнаружили скамьи с разваливающимися спинками, фонари без плафонов и светильников, не закрепленные должным образом детские игровые конструкции, огороженные ленточкой, сломанные архитектурные формы, предназначение которых установить уже невозможно. А к одной из горок на территории «футуристического парка» доступ перекрыт металлическим жгутом. Его натянули прямо поперек склона.

То, что частично парк уже открыт и эксплуатируется, вызвало большие вопросы у общественников. Прежде всего, с точки зрения безопасности горожан, в особенности детей. Доступу к незакрепленным качелям, например, по сути, ничего не препятствует.

«Власти не следят за происходящим на территории, отдавая вопросы безопасности на откуп недобросовестным предпринимателям. Требуем первоочередно обеспечить безопасность горожан, в особенности детей», – настаивают активисты.

При этом факт эксплуатации парка, судя по всему, не является для троицких властей поводом обеспечить надлежащее содержание, и пространство утопает в снегу.

Никаких реальных действий для исправления нарушений прежних подрядчиков и контроля над действующими исполнителями, судя по состоянию объекта, не ведется, считают общественники.

«На что уходят деньги (согласно контракту оплачена уже практически половина работ), непонятно. Зато ясно, почему у троичан ощущение, что их крупно обманули: мы ожидали увидеть футуризм, а обнаружили какой-то привет из 90-х. Все те же сломанные лавочки, примитивные качели, есть пара интересных «лазалок», но не будем забывать цену вопроса. Бетонные скамьи – это вообще удивительное решение – выглядят так, словно строители забыли убрать лишние блоки после ремонта. Огромная несуразная детская площадка со старым колесом обозрения – вот какие впечатления оставляет после себя это место. И не нужно оправдываться тем, что «красоты зимой не видно». По качеству того, что уже сделано, и судя по тому, что ряд работ ведется в зимнее время, можно судить о том, что до весны это все просто не доживет», – отмечают южноуральцы.

Общественники уже направили в СКР обращение с просьбой проверить реализацию проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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