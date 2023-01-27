Для «хороших» и «кто поплоше»? В школах Магнитогорска детей разделили едой

В Челябинской области разгорается скандал из-за двух меню в школьных столовых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нововведение появилось в образовательных учреждениях Магнитогорска с января 2023 года. Родителям школьников стали предлагать два меню: в одном завтрак стоит 50 рублей, а обед – 58 рублей, в другом завтрак и обед подороже – по 68 рублей 74 копейки каждый. Порции второго в разных меню имеют различный вес; в тех, что дороже, больше фруктов, масла и сыра. Хотя горячее одинаково и для тех, и для других.

Родителей новинка не обрадовала, многие возмущены. По словам магнитогорцев, некоторые дети после нововведения отказываются ходить в столовую, так как школьников уже стали делить на «касты». Кто-то из взрослых опасается: закончиться все может тем, что в школах начнут «гнобить» тех, кто есть порции подешевле, причем их же сверстники.

«Как такое возможно? По сути, это дележка на классы. Ужасно», – пишут шокированные родители в социальных сетях.

«А потом мы удивляемся, почему дети враждуют, делят себя на «крутых» и «некрутых», унижают друг друга. Неужели нельзя сделать один нормальный обед для всех детей?» – недоумевают южноуральцы.

В каких-то школах пытаются решить проблему в «ручном» режиме: просят родителей выбрать одно меню. В других уже начали рассаживать учащихся в зависимости от купленного обеда.

В мэрии Магнитогорска уверены: два меню – не свидетельство классового подхода, а, скорее, вопрос «эстетических» предпочтений. «Накрытие столов для питания обучающихся производится согласно утвержденным меню таким образом, чтобы обеспечить каждого обучающегося порцией согласно меню, которое выбрали его родители (законные представители), – цитирует 74.ru чиновников городского управления образования. – Такой подход основан не на социальном статусе, а на вкусовых пристрастиях и подходах к объему принимаемой пищи. Таким образом, школьники из семей с разным социальным статусом при приеме пищи сидят за одним столом».

Сами родители предлагают свой вариант решения. «Раздатка была бы хорошим выходом», – считает мать одного из школьников. Тогда дети могли бы сами выбрать, что им есть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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