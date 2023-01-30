Жительнице Магнитогорска отказали в выплате компенсации, присужденной ЕСПЧ

ЕСПЧ решили присудить компенсацию в 26 тысяч евро участнице скандальной истории шестилетней давности, но получить деньги она не может.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Магнитогорска тщетно пытается получить компенсацию, которую Европейский суд по правам человека обязал выплатить ей российское правительство, признав факт жестокого обращения с нею полицейских. Однако Генпрокуратура в выплате отказала, сославшись на выход России из Совета Европы.

Напомним, скандальная история началась в январе 2016 года. Жители многоквартирного дома пожаловались на громких соседей: по словам магнитогорцев, супруги слишком шумно выпивали.

Беспокойных горожан увезли в отдел полиции. После визита в подразделение задержанная женщина заявила, что полицейские ее якобы избили и изнасиловали. СКР возбудил уголовное дело, но расследование закончилось обвинением самой горожанки в ложном доносе.

Новое уголовное дело сопровождалось громкими акциями со стороны супруга женщины, угрожавшего самосожжением, а также отрубившим себе пальцы. После членовредительства мужчина записал видео, пообещав продолжить рубить себе пальцы в знак протеста против якобы ложного обвинения его жены в преступлении.

В 2018 году горожанку признали виновной в ложном доносе. Но она продолжила попытки оправдаться, дойдя в итоге до ЕСПЧ. Суд поддержал женщину. Факт изнасилования он не признал, но согласился, что жестокое обращение к ней применялось. И обязал российское правительство выплатить женщине компенсацию в 26 тысяч евро. Вердикт огласили летом 2022 года.

Однако платить власти отказались, заявив, что после 15 марта 2022 года (день выхода России из Совета Европы) выплат по решениям ЕСПЧ не производит. Эту позицию защита жительницы Магнитогорска пыталась оспорить в Тверском районном суде Москвы, настаивая, что все решения ЕСПЧ, принятые по нарушениям до 16 февраля 2022 года, вынесенные до 16 сентября 2022 года, должны исполняться, и дело их подопечной как раз в эти временные рамки попадает. Но тщетно.

«Учитывая, что объединительный потенциал Совета Европы в настоящее время утратил свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека в нарушение закрепленных в Уставе Совета Европы и базовых конвенциях принципов и ценностей, суд приходит к выводу о том, что отказ Генеральной прокуратуры РФ в выплате административному истцу компенсации, присужденной решением Европейского суда по правам человека, основан на нормах национального законодательства и соответствует его интересам», – цитирует 74.ru документы суда.

Апелляцию на это решение адвокаты направили в Московский городской суд. Но эксперты считают, что шансов на его изменение немного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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