2 марта ожидаются следующие события – Челябинск

02.03.2023, четверг

09:00 – 12:00 Челябинск – Работа передвижной станции переливания крови (городская поликлиника №8, пр. Ленина, 3)

14:00 Челябинск – Семинар цикла «Экспедиционные поиски и находки» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, аудиторный корпус, второй этаж, музей археологии и этнографии)

14:00 Челябинск – Открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры» от 1С: «Анализ в бизнесе и программной разработке» (школа №116, ул. Конструктора Духова, 8)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Обезопась себя и близких от наркотиков» (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Мультимедийная презентация фотопроекта «Сила в любви» (парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

16:00 Челябинск – Презентация выставки «Сила в любви» (Кировка, галерея «Открытый город»)

17:00 Челябинск – Продолжение X Международного театрального фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

17:00 Челябинск – Вернисаж выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»