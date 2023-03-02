Экс-председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска не выпустили из-под стражи

Экс-председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову не удалось выйти из-под стражи.

Как уже сообщал РИА «Новый День», чиновника задержали 5 декабря прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров подписал документы на оплату работ по контракту на озеленение областного центра на общую сумму более 40 миллионов рублей. При этом стоимость работ оказалась завышенной, а часть из них не выполнили.

Сторона обвинения потребовала заключить Кучитарова под стражу, мотивировав это тем, что он может скрыться от следствия. Защита настаивала на домашнем аресте.

Суд встал на сторону обвинения и отправил экс-чиновника в СИЗО – сначала до 5 февраля, потом срок продлили до 5 мая. Сторона защиты пыталась оспорить это решение, настаивая на том, что никаких объективных причин для продления срока содержания Кучитарова в СИЗО нет, зато у него есть больной ребенок, который нуждается в наблюдении, а супруга экс-чиновника после его ареста вынуждена работать.

Сторона обвинения считает, что подследственный, выйдя под домашний арест, сможет не только узнавать о ходе расследования, но и оказывать давление на свидетелей (одна попытка уже, якобы, была). Кроме того, считают в прокуратуре, у Кучитарова есть финансовые ресурсы и фактическая возможность скрыться.

Отметим, что после ареста чиновника суд арестовал у него имущество на 40 млн рублей. Большая часть этого имущества появилась в период работы председателем КДХ.

Напомним, Кучитаров возглавил Комитет дорожного хозяйства в 2019 году. За тот год он задекларировал доход в размере 1,5 млн рублей и имущество в виде квартиры на северо-западе (площадью 65 квадратных метров, совместная собственность с женой и двумя детьми).

В 2020 году доход чиновника вырос более чем в 20 раз (к источникам добавились доли в уставном капитале организации и доход, полученный по предварительным договорам купли-продажи доли в уставном капитале организации, а в собственности, помимо уже указанной квартиры, появились дом площадью около 300 «квадратов» в поселке Тарасовка (числится как объект незавершенного строительства, но выглядит вполне себе достроенным, оформлен в ипотеку), а также земельный участок площадью более 1 тысячи квадратов (декларации проанализировали журналисты 74.ru).

Сегодня суд снова принял сторону обвинения и оставил Кучитарова под стражей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»