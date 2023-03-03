Наградили и уволили: в Миассе приняли отставку мэра

Депутаты Городского собрания Миасса приняли отставку главы администрации Григория Тонких.

Как уже собщал «Новый День», о желании уволиться Тонких, срок полномочий которого истекает в сентябре, заявил в середине февраля.

«Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершению срока моих полномочий», – сообщил он.

После этого он отработал предусмотренные КЗОТом 2 недели, и сегодня Горсовет рассмотрел его заявление.

Это событие вызвало большой ажиотаж: зал заседаний был забит битком. Посмотреть на то, как будут увольнять мэра, в числе прочих, пришли сотрудники присутствуют сотрудники администрации и организаций ЖКХ. Один из депутатов предположил, что им больше нечем заняться, и предложил отправить их чистить тротуары.

Перед тем, как отправить мэра в отставку, депутаты наградили его грамотой за многолетний добросовестный труд. А потом уволили, назначив компенсацию за неиспользованный отпуск.

Правда, депутат от партии «Яблоко» Валентина Комкова, всегда жестко критиковавшая мэра, попросила Тонких не уходить, а доработать оставшиеся полгода, чтобы обеспечить безболезненный для жителей переход власти и дать им возможность добиться прямых выборов главы, тем более что этот вопрос вновь подняли в Государственной Думе. Но большинство депутатов Горсовета проголосовали за отставку.

Миасс, Ольга Арсентьева

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