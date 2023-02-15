Мэр Миасса ушел в отставку

Глава Миасса Григорий Тонких ушел в отставку. Об этом он заявил в соцсетях.

«Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершению срока моих полномочий», – сообщил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Челябинской области отставку подтвердили.

«Мы проведем консультации с депутатским корпусом, руководителями градообразующих предприятий, представителями бизнеса и общественных организаций по подбору кандидатов на пост мэра», – уточнил вице-губернатор Анатолий Векшин.

Напомним, Тонких руководил Миассом с 25 мая 2018 года – сначала в статусе исполняющего обязанности, а с 28 сентября того же года – уже без приставки и.о.

В конце 2022 года город оказался на пороге бюджетного кризиса: проект главного финансового документа вызвал резкую критику в ходе публичных слушаний, члены городского совета депутатов направили массу поправок, но чиновники их не услышали и представили на утверждение неисправленный вариант.

В итоге депутатские комиссии отклонили проект бюджета. Парламентарии намеревались обсудить ситуацию в ходе совместного заседания комиссий с главой города Григорием Тонких. Однако мэр встречу проигнорировал, направив вместо себя своих заместителей и начальников управлений. Депутатов это не устроило.

Через месяц они подписали соглашение с Контроль-счетной палатой региона о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на областной уровень. Это первый подобный случай в регионе.

Миасс, Ольга Арсентьева

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