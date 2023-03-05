В Челябинской области массово задерживают подростков

В Челябинской области второй день массово задерживают подростков.

Как уже сообщал «Новый День», о новом субкультурном движении в России заговорили после 19 февраля сего года, когда в одном из торгово-развлекательных центров Москвы произошла массовая драка между неформалами, увлекающимися анимэ, и молодыми людьми спортивного вида. Видео разборок разлетелось по социальным сетям. После этого в соцсетях начали массово появляться страницы «ЧВК Редан» и их противников, а в городах РФ начались столкновения между «редановцами» и «антиредановцами».

До Челябинской области волна докатилась к концу февраля. Неофиты начали проявлять себя довольно активно. Так, накануне в Миассе, Златоусте и Челябинске участники нового движения и их противники устроили массовые шествия. Полиция задержала около сотни подростков. Больше всех в Миассе – 60 человек. С ними провели беседы в присутствии родителей и отпустили по домам.

Челябинские «редановцы» на этом не успокоились и сегодня вновь собрались на площади Революции. В полицию забрали 17 человек.

«После проведенных бесед о недопустимости конфликтов они были отпущены», – сообщили в полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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