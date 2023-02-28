В центре Челябинска задержали подростков, решивших «разобраться» с анимешниками

В центре Челябинска полиция задержала полтора десятка подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди собрались на пешеходной части улицы Кирова после того, как в социальных сетях появились фото, сделанные здесь «последователями» так называемой «ЧВК Редан». На снимке запечатлены несколько подростков в характерной для поклонников анимэ одежде черно-белых тонов с изображением паука.

После этого в центр города стали стягиваться юноши 14-17 лет, якобы на «стрелку» с редановцами. Правда, вместо анимешников на Кировку прибыли сотрудники полиции, которые сопроводили подростков в ОП «Центральный», куда вызвали и родителей задержанных.

«В райотделе подростки говорили, что ничего плохого не собирались делать, пришли просто из интереса», – пишет 74.ru. После проведения профилактических бесед всех отпустили по домам.

О новом субкультурном движении в России заговорили после 19 февраля сего года, когда в одном из торгово-развлекательных центров Москвы произошла массовая драка между неформалами, увлекающимися анимэ, и молодыми людьми спортивного вида. Видео разборок разлетелось по социальным сетям. После этого в соцсетях начали массово появляться страницы «ЧВК Редан» и их противников, а в городах РФ начались столкновения между «редановцами» и «антиредановцами». По всей стране полиция задержала несколько сотен подростков.

Правда, сами поклонники анимэ уверяют, что никакого «ЧВК Редан» не существует, а перепугавшие некоторых благонамеренных граждан пауки – всего лишь изображения на коллекции одежды бренда Hikikomori kai genei ryodan, выпущенной еще в 2020 году, а «ЧВК» – название магазина, специализировавшегося на продаже мерча для поклонников анимэ.

Многие эксперты также уверены, что вся история про «ЧВК» – не более чем фейк, ставший лишь фоном для очередного витка противостояния молодежных группировок (многие челябинцы еще помнят «лампасников» 1980-х годов, да и разборки между «неформалами» и «гопниками» в 1980-90-х – не столь уж далекая история).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»