Все те же: в Миассе со второй попытки назначили исполняющего обязанности мэра

В Миассе со второй попытки назначили исполняющего обязанности главы администрации. Причем, новых кандидатур за время паузы не появилось.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшую пятницу депутаты городского Собрания приняли отставку мэра Григория Тонких, но назначить ему временную замену не смогли – разошлись во мнениях, выбирая между председателем Собрания депутатов Дмитрием Проскуриным и вице-спикером Сергеем Сесюниным. Вопрос отложили до понедельника.

Несмотря на то, что список претендентов не изменился, большинство депутатов проголосовали за Проскурина. Сесюнину поручили исполнять обязанности председателя горсовета.

Напомним, депутат Валентина Комкова предложила вернуть прямые выборы мэра, е коллеги по парламенту обещали подумать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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