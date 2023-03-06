В пригороде Челябинска жители выступили против отлова собак

Власти Копейска столкнулись с противодействием жителей, саботирующих работу по отлову бездомных собак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, бригады, работающие на отлове собак в микрорайоне Тугайкуль, столкнулись с противодействием местных жителей. Об этом речь шла на сегодняшнем аппаратном совещании у главы города.

«Жильцы домов, расположенных поблизости от новой школы, заново построили будки, снесенные управляющей компанией, и повторно организовали места для кормления безнадзорных животных», – посетовали чиновники.

Еще одно место, где собаки прячутся от отлова, по данным сотрудников администрации, – местная лесопилка. Ранее владельцу предприятия дали неделю на то, чтобы восстановить целостность ограждения, однако он этого не сделал. Мэрия планирует принудить его к восстановлению забора в судебном порядке.

Напомним, ранее на терроризирующих школьников бездомных животных пожаловались родители учеников местной школы, начавшей работу в начале текущего года.

В конце февраля прокуратура Копейска организовала проверку по сообщению в социальной сети о нападении бродячей собаки на несовершеннолетнюю девочку в микрорайоне Тугайкуль: возвращавшуюся с занятий школьницу укусил один из бездомных псов, облюбовавших для себя территорию поблизости от образовательного учреждения.

На выручку девочке подоспел мужчина и помог ей отбиться от животного. Укус оказался не сильным. Но ребенок очень испугался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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