В пригороде Челябинска бездомная собака напала на школьницу

В Копейске пес набросился на девочку-подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска организовало проверку по сообщению в социальной сети о нападении бродячей собаки на несовершеннолетнюю девочку в микрорайоне Тугайкуль.

Информация об инциденте появилась в паблике «Текслер, помоги». «Просим решить проблему с бродячими собаками возле новой школы, – пишет автрор поста. – Сегодня мою племянницу, которая возвращалась из школы домой, укусила одна из этих собак. Укус не сильный, но испуг остался. Хорошо, что рядом оказался мужчина, который ей помог отбиться от этой собаки».

Но, по словам копейчанина, на месте пострадавшей мог оказаться и ребенок меньшего возраста. И если никого рядом не будет, его просто-напросто покусают.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органов местного самоуправления и подрядной организации законодательства при обращении с безнадзорными животными», – сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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