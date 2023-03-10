В Троицке собака набросилась на школьника. В мэрии лишь развели руками

В Челябинской области безнадзорный пес покусал ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 марта, в поселке ГРЭС, расположенном на территории южноуральского Троицка. Об этом мать школьника рассказала в паблике «Текслер, помоги».

«По пути в школу №6 моего ребенка укусила собака, – пишет женщина. – Это далеко не единичный случай, стая собак (7 штук) кидается на людей регулярно. Страшно детей отправлять в школу. Обращались к местный спецорганизациям, ответ: ничем помочь не можем!"

Отметим, что в мэрии Троицка решать проблему не торопятся, отделываясь привычным «Денег нет». «Отлов одной собаки стоит 17 тысяч рублей, – написали представители городских властей в комментарии к посту. – Учитывая, что финансирование ограничено, при такой стоимости за одну собаку, удается отловить их лишь частично. Кроме того, после необходимых процедур, по закону они должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. Это также не уменьшает количество безнадзорных животных. Мы понимает проблему, но действуем в рамках закона. Заявку на отлов собак по конкретному адресу необходимо подать по телефону Управления ЖКХ, ЭБТ и С (тел.: 2-65-01). Она будет выполнена в рамках следующего муниципального контракта».

Интересно, что на днях, когда встал вопрос о заполонивших город снежных кучах, чиновники не нашли ничего лучше, как также сослаться на ограниченное финансирование.

Подобная позиция городских властей уже изрядно поднадоела жителям Троицка. «Пожалуйста, отправьте в администрацию Троицка проверку! – возмущаются горожане. – В какую сферу не обратись, везде денег нет! Снег не чистят – денег нет, собаки сожрали пол-Троицка – денег нет, люки открытые – денег нет! Вы, пожалуйста, либо денег им дайте, либо спросите, куда дели выделенные!"

Челябинск, Виктор Елисеев

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