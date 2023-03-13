Прокуратура начала проверку истории с разваливающимся домом в Катав-Ивановске

Историей двух пенсионерок, доживающих век в разваливающемся многоквартирном доме на Урале, заинтересовались надзорные органы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска организовало проверку исполнения жилищного законодательства чиновниками мэрии.

Напомним, в конце минувшей недели стало известно о двух пожилых женщинах, оставшихся единственными жительницами ветхого дома, расположенного в Катав-Ивановске на улице Дмитрия Тараканова.

По словам местных жителей, дом едва ли не разваливается: треснул фундамент дома, подвал затоплен водой, в фасаде здания трещины. При этом все, у кого была такая возможность, уже переехали. Двум же пенсионеркам просто некуда уезжать.

По информации городских властей здание до сих пор не признано аварийным, экспертную организацию для этого планируют привлечь лишь весной текущего года.

В ходе проверки прокуратура намерена оценить законность непризнания жилого дома аварийным и подлежащим сносу, а жилых помещений в здании – непригодными для проживания.

️«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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