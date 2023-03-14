Надзорные ведомства отслеживают лишь четверть веществ, загрязняющих воздух Челябинска

Челябинские общественники сравнили системы мониторинга загрязнения воздуха в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экоактивисты задались вопросом, почему различные ведомства зачастую показывают разные результаты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Челябинске.

Новая волна интереса к проблеме поднялась после того, как чиновники областного министерства экологии попытались оспорить оценку, данную ситуации в городе Росгидрометом.

Напомним, по информации метеорологов, степень загрязнения воздуха в Челябинске по итогам 2022 года можно оценивать как «очень высокую» (по сравнению с «высокой» в 2021 году). Между тем, региональные чиновники не раз заявляли, что ситуация с атмосферой в областном центре улучшается. Попытка представителей областного минэкологии усомниться в оценке Росгидромета на сей раз вызвала крайнее недовольство в федеральном министерстве экологии и природных ресурсов и серьезное раздражение лично министра Александра Козлова.

Вместе с тем, проблема может лежать в разнице «настроек» мониторинговых систем в городе, считают активисты группы «За чистый воздух в Челябинске».

«269 веществ выбрасывают предприятия Челябинска (такое количество веществ не контролирует ни одна лаборатория)», – рассказывают общественники.

Из них точки наблюдения Роспотребнадзора контролируют 44 вещества (этот перечень может быть шире, но в официальных источниках упоминается именно такое число загрязняющих элементов). По зафиксированным превышениям проводят расчеты для определения рисков для здоровья – и по данным наблюдений по отдельным веществам в Челябинске они могут достигать 10 ПДК и более.

Росгидромет (Уральское УГМС) контролирует 26 веществ. По данным мониторинга «уровень загрязнения воздуха в Челябинске в 2021 году повысился до «очень высокого» – это также характеризуется превышениями выше 10 ПДК.

Наконец, региональное минэкологии Единой системой мониторинга контролирует 12 веществ, но по некоторым веществам результаты публикуют в формате «нет данных». Причем последняя система фиксирует превышения очень редко, считают активисты. Хотя жалобы горожан на качество воздуха практически не прекращаются.

Следует также отметить, что из контролируемых минэкологии веществ восемь отслеживаются также в системе Росгидромета и девять – находятся под наблюдением Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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