Немецкую компанию наказали за участие в строительстве Крымского моста

Одну из немецких компаний признали виновной в нарушении антироссийских и антикрымских санкций и оштрафовали на солидную сумму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

окружной суд города Киль рассмотрел дело в отношении компании, поставившей в Россию гидромолот, который использовали во время строительства Крымского моста. Компанию обвинили в нарушении закона о внешней торговле и платежах.

В прокуратуре Киля заявили, что поставку нельзя списать на недоразумение, так как сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента.

Суд с доводами прокуратуры согласился и оштрафовал руководство компании на

18 тысяч евро, а также постановил конфисковать активы, полученные «в результате преступления», сообщает радиокомпания Sudwestrundfunk.

Общая сумма составит 1,3 миллиона евро.

Симферополь, Олег Яковенко

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