Немецкую компанию наказали за участие в строительстве Крымского моста

Одну из немецких компаний признали виновной в нарушении антироссийских и антикрымских санкций и оштрафовали на солидную сумму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День»,
окружной суд города Киль рассмотрел дело в отношении компании, поставившей в Россию гидромолот, который использовали во время строительства Крымского моста. Компанию обвинили в нарушении закона о внешней торговле и платежах.
В прокуратуре Киля заявили, что поставку нельзя списать на недоразумение, так как сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента.
Суд с доводами прокуратуры согласился и оштрафовал руководство компании на
18 тысяч евро, а также постановил конфисковать активы, полученные «в результате преступления», сообщает радиокомпания Sudwestrundfunk.
Общая сумма составит 1,3 миллиона евро.
Симферополь, Олег Яковенко
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