В парке «Зюраткуль» затопило дорогу, ведущую к гостевому поселку

В памятник природы на Южном Урале пришла весенняя распутица.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», один из участков лесной дороги на его территории затоплен водой.

Глубокая колея позволяет не всем автотранспортным средствам преодолеть ее, так что в поселок Зюраткуль, где расположены гостевые домики, попасть пока смогут не все.

Это не единственное следствие пришедшей на Южный Урал весны. Одна из достопримечательностей национального парка – ледяной фонтан – уже начал подтаивать, от него отпадают куски льда.

Посетителей призывают быть осторожными и любоваться ледяной глыбой на расстоянии, а также не подпускать к ней близко детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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