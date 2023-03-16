Суд взыскал с мэрии Озерска компенсацию за нападение собаки на школьницу

В Озерске суд взыскал с городских властей компенсацию морального вреда, причиненного школьнице в результате укуса бездомного пса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск провело проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в результате укуса бездомной собаки.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в поселке Новогорный. Здесь на 14-летнюю девочку напала собака, несколько раз укусив за ногу. В результате подросток не только получил телесные повреждения, но и испытал психологический стресс.

Это послужило основанием для обращения прокурора в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда в пользу школьницы.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что ответственность за организацию мероприятий по обращению с бездомными животными несет управление капитального строительства и благоустройства мэрии Озерска.

Озерский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с подразделения городской администрации 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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