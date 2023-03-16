С перевозчика взыскали 1,4 миллиона рублей в пользу школьницы, сбитой маршруткой

Суд в Челябинске обязал компанию выплатить компенсацию школьнице, попавшей в кому после удара ПАЗом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска приняло участие в рассмотрении гражданского дела по иску местной жительницы в интересах 11-летней дочери о компенсации морального вреда.

Установлено, что 12 декабря 2020 года маршрутный ПАЗ сбил школьницу, переходившую проезжую часть улицы Новороссийской по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда ребенку получил открытую черепно-мозговую травму и долгое время находилась в коме. В настоящее время девочка признана инвалидом, не может вести привычный образ жизни, требует специального образования.

Водителя маршрутного такси, официально трудоустроенный в ООО «Челябинское такси», в 2021 году приговорили к полтора годам ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе рассмотрения гражданского иска представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился, настаивая на том, что ребенок не переходил, а перебегал проезжую часть, и назвал размер компенсации завышенным.

Суд взыскал с ООО «Челябинское такси» 1,4 миллиона рублей в счет причиненного морального вреда.

Решение в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»