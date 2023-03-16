Алкоголь стал единственным растущим сегментом рынка товаров повседневного спроса

Спрос на алкоголь уверенно рос на российском рынке в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году натуральные продажи алкоголя увеличились на 0,7%, в то время как в других сегментах FMCG (товаров повседневного спроса) они снижались на 2,4-5,8%. В денежном выражении алкогольный рынок вырос при этом на 11,2%. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные NielsenIQ.

Основной прирост в деньгах обеспечили пиво (12,9%) и игристые и шампанские вина (14,3%), в литрах – водка (2,2%) и другие разновидности крепкого алкоголя (2,4%).

Наилучшую динамику среди категорий алкоголя показали джин (41% в литрах, 43,6% в деньгах), аперитивы (21,1% и 38,2% соответственно) и бренди (7,6% и 15,5%).

При этом ассортимент виски в 2022 сократился сильнее всего – 48 позиций против 55 в 2021. Бренди и игристые вина просели почти незаметно – всего на одну позицию и то, и другое.

Вполне логичен на фоне внешнеполитической ситуации рост доли локальных брендов пива с 58,2% до 60,7% в деньгах и с 65,9% до 67,8% в литрах. Цены на него при этом оказались наиболее стабильными.

Российский джин дорожал быстрее импортного, хотя в среднем он вдвое дешевле. В литрах доля местных производителей в категории выросла с 77% до 83,2%.

Интересно, что среди новых брендов джина большинство (19 из 31) – отечественные. Из них восемь вошли в топ-10 самых быстрорастущих в категории. А вот виски, по-прежнему, остаются специализацией зарубежных производителей – российских марок среди новинок всего 14 из 77.

О том, как алкогольный рынок будет развиваться в дальнейшем, пока сказать сложно. Ведь, как отмечают авторы канала, стратегии производителей не слишком отвечают настроениям покупателей: большинство планирует выводить на рынок новинки среднего (71%) и премиального (27%) ценовых сегментов, в то время как россияне хотели бы экономить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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